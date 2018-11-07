Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad’In Düzenlediği Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı...

Cumhurbaşkanı Akıncı, KIFSAD’ın düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin bu yıl beşincisini düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bedesten’de yapılan sergi, 3 Kasım 2018 Cumartesi saat 15:00’e kadar mesai saatleri içerisinde gezilebilecek.

Fotoğraf sergisinde 33 fotoğrafçının, serbest dalda 66 fotoğrafı sergileniyor.