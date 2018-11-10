Denktaş’Tan Cumhurbaşkanlığına Adaylık Sinyali

Demokrat Parti Genel Başkanı Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2020 yılında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığına aday olabileceğini söyledi.

Birinci Boyut’a katılarak Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan Denktaş, cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik de net konuştu.

Denktaş, “Bu iki yıl benim için önemli. Başarmam gereken iki yıldır. Bu iki yılı başarırsam ki çok zor süreçlerdir ama ben de zoru severim, zordan kaçmam. Başarabilirsem o zaman takdir halkındır. Başaramazsam hiç başka şeye oynamama gerek yoktur” dedi.

Serdar Denktaş, mali bir sıkıntı yaratmaksızın önümüzdeki iki yılı başarılı geçirme hedefinde olduğunu belirtti.

Denktaş, “Yasası bütçedir ama bütçenin uygulaması ben ve ekip arkadaşlarımdır. Dolayısıyla evet yani taksitle ödeme, ödeyememe, öteleme, erteleme gibi sıkıntılar yaşamaksızın 2017’de ve 2018’de yaptığımız gibi devam edebilirsek bu başarılı bir yönetimtir.Bu açıdan kendime ve arkadaşlarıma güvenim var” diye konuştu.