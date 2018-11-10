10 Kasım 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Akıncı’Dan Onay
08 Kasım 2018 Perşembe Saat 16:12

Akıncı’Dan Onay

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği; İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü; Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü ve Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü için tarafına

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği; İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü; Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü ve Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü için tarafına 11 Mayıs 2018 tarihinde sunulan görevden alma ve göreve atamaya ilişkin üçlü kararnameleri bugün imzaladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:
“Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği; İdari, Mali, Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü; Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü ve Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü için gönderilen görevden alma ve göreve atamaya ilişkin üçlü kararnameleri bugün itibarıyla imzalamış bulunuyorum. Söz konusu kararnameler 11 Mayıs 2018 tarihinde imza için tarafıma sunulmuştu.
Şahsımın anlayışına göre Cumhuriyet Meclisi için yapılacak bu tür görevlendirmeler, en geniş mutabakatı yansıtmalıdır. Çünkü Meclis, yürütmeden farklı olarak değişik siyasal görüşleri ve partileri aynı çatı altında barındırmaktadır. Oysa atamaların gönderildiği günlerde, bu konuda hükümet partileri arasında bile görüş ayrılığı olduğu bilgisi iletilmişti. Nitekim yaptığım temaslarda hükümete mensup partilerden ikisinin başkanı, Meclis’te böyle bir görev değişikliğini onaylamadıklarını bizzat şahsıma ifade etmişlerdi.

Bunun yanında, dörtlü koalisyon hükümetinin kurulduğu günlerde Meclis Başkanlığı’na Gazimağusa Milletvekili Sayın Hüseyin Angolemli’nin getirilmesine yönelik hükümet içinde ortak bir iradenin oluştuğu duyurulmuş ve bu yönde gerekli adımların atılacağı kamuoyuna açıklanmıştı. Meclis Başkanı’nın kısa bir süre içerisinde değişeceğine ilişkin bu bilgiyi de dikkate alarak, atamaları bekletmeyi, Meclis’teki müdürlüklerin yeniden değiştirilmesi ihtimali belireceğinden devlet ciddiyeti bakımından uygun bulmuştum.

Gelinen aşamada, Meclis Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay, görevden alınmasını istediği kadroyla yönetsel uyumu kaybettiklerini ve bu yüzden işlerin yürüyemez hale geldiğini Cumhurbaşkanlığına iletmiştir. Başbakan Sayın Tufan Erhürman da diğer hükümet ortağı parti başkanlarıyla birlikte yaptığımız bir toplantıda konuyu gündeme getirmiş ve Meclis’in idari yönden tıkandığını ifade ederek kararnamelerin onaylanmasını talep etmiştir.

Öte yandan, aradan 6 ay geçmesine rağmen Meclis Başkanlığı’nda herhangi bir değişiklik olmamış ve olacağı yönünde bir bilgi de açığa çıkmamıştır.

Bu çerçevede, gerek Meclis Başkanı ve hükümet yetkililerinin değerlendirmelerini, gerekse Meclis Başkanlığı konusunda yaşanan süreçleri ve gelinen noktayı dikkate alarak kararnameleri imzalamayı uygun buldum.

Kararnameleri bugüne kadar imzalamamış olmam, görevden alınması ya da göreve atanması düşünülen bürokratların şahıslarıyla ilgili bir tasarruf içermiyordu. Bugünkü kararım da aynı çerçevededir. Cumhurbaşkanı olarak tümüne eşit mesafede durduğum ve konuya ilkesel düzeyde baktığım konusunda kimsenin bir kuşkusu olmamalıdır.

Bu vesileyle kamu yönetiminde, istikrarı sağlayacak şekilde liyakatı öne çıkaran bir sistemin kurulmasının önemini bir kez daha anımsatmak isterim. Üçlü kararnamenin kapsamını daraltacak bir kamu reformuna duyulan acil ihtiyaç dikkate alınarak gerekli adımların daha fazla gecikilmeden bir an önce atılmasını temenni ederim.

Mustafa AKINCI
Cumhurbaşkanı

Bu haber toplam 162 defa okunmuştur
Akıncı’Dan Onay Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans