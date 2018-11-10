“Siyasi Eşitliği Sulandıracak Bir Anlaşma Mümkün Değil”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, haftalık rutin görüşmeleri çerçevesinde Başbakan Tufan Erhürman’ı kabul etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrasında basına açıklama yapan Başbakan Erhürman, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in son açıklamalarının çok da umut verici olmadığını kaydetti.

Erhürman, onlarca yıllık geçmişi olan bu sorunun çözümü için oluştutulmuş bir çerçeve olduğunu anımsatarak, bunun, neyin konuşulabileceğini, neyi konuşulamayacağını gösteren bir çerçeve olduğunu belirtti.

Rum liderin zaman zaman gevşek federasyon zaman zaman da desentralize federasyonu dile getirdiğini söyleyen Başbakan, bunun, Türk tarafı açısından konuşulamayacak bir şey dolmadığını daha önce de belirttiklerini anımsattı.

Bunun, Kıbrıs Rum tarafının pozisyonunda olan bir değişiklik olduğunu dile getiren Erhürman, bu konunun, Guterres’in raporunda kendi belirttiği yöntem çerçevesinde konuşulmasında bir sakınca bulunmadığını vurguladı.

Anastasiadis’in yaptığı son açıklamaların bu çerçevenin dışına taşan birşey olduğunu söyleyen Başbakan, “Desentralize de olsa sentralize de olsa, merkezi de olsa kanatları güçlü de olsa, federasyon federasyondur. En temel parametrelerden biri eşitliktir. Ve bu olmazsa olmaz parametrelerden biridir. Dolayısıyla bunun merkezi yanı zayıflatacağım, birtakım yetkileri kurucu devletlere aktaracağım ve bunun karşılığında da siyasi eşitliği sulandıracağım yaklaşımı hem kabul edilebilir değildir, hem de bugüne kadar çizilmiş olan çerçevenin dışında bir yaklaşımdır” dedi.

Başbakan, Rum liderin bir an önce durumu kavraması gerektiğini de söyledi.

Erhürman, “Nasıl ki dönüşümlü başkanlık, tartışılamaz bir şeydir, federal devlet içinde yer alacak yetkilerle ilgili olarak da Kıbrıs Türkünün hiçbir katılımı olmaksızın, Kıbrıslı Rumların kendi kendilerine karar alabilecekleri mekanizmalar yaratılması da hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Gündeme getirilebilecek bir şey dahi değildir” dedi.

Yeni sürecin başlayabilmesi için Rum liderin çerçeveye geri dönemesi gerektiğini de dile getiren Erhürman, uzlaşmanın nerede olmadığıyla ilgili daha önce de defalarca tartışmalar yapıldığını anımsattı.

Erhürman, meselenin Crans Montana’da bu noktada tıkandığını söyleyerek, “Kıbrıs Rum tarafının işlevsel devlet anlayışı nedense siyasi eşitlik ilkesiyle çelişen bir şey olarak algılanıyor” dedi.

İki toplumlu bir federasyon kurulabilmesi ve bunun işlevsel olabilmesinin tek yolunun, tüm kararlara iki toplumun iradesinin de yansıtılması olduğuna işaret eden Başbakan, “Esas işlevsel olmayacak olan birinin iradesinin yansımayacağı bir düzen oluşmasıdır. Tıkanacak devlet modeli de budur” dedi.

Başbakan Erhürman, Rum lider Anastasiadis’e çerçevenin içine dönerek bunu kanıksama, işlevselleştirme ve toplumu ile paylaşma cesaretini gösterme çağrısı da yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmesine de değinen Başbakan, “Guterres’in raporunda da söylediği gibi, Kıbrıs Türk tarafı olarak önerdiğimiz yöntemin ve Lute’un görevlendirilmesinin arkasdındayız” dedi.

Sonuç olara Rum liderin kafasını netleştirmesi gererktiğini vurgulayan Başbakan, sürecin anlamlı bir şekilde başlayabilmesi için bunun gerekli olduğunu sözlerine ekledi.