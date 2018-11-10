Almanya’Da Büyüme Tahminleri Adım Adım Düştü

ABD ile Almanya arasındaki ticari anlaşmazlıklar, İngiltere’nin AB’den ayrılması ve Almanya dışındaki ekonomik gelişmeler Almanya’nın büyüme tahminlerini altüst etti.

Almanya Ekonomik Uzmanlar Konseyi, yıllık raporda makro ekonomik gelişmeleri gözden geçirdikten sonra 2018 yılı için öngördükleri 2,3 oranındaki büyüme tahminini önce 1,8 ve daha sonra da 1,6 oranına çekerek tahminlerini hükümete iletti.

Alman Ekonomik Uzmanlar Konseyi Başkanı Christoph Schmidt tarafından Almanya Başbakanı Angela Merkel’e verilen raporda, 2019 yılı için büyüme beklentisi 1,5 olarak tahmin edildi.

Uluslararası alanda yaşanan talep azalmasının, Almanya içinde vasıflı işçi eksikliğinin ve kapasite darboğazının ülke genelinde ekonomiyi yavaşlatacağına, bundan dolayı da büyüme beklentilerinin gerileyeceğine dikkat çekildi.

