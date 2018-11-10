Maratonculara Makarna Günü

10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” ön etkinliği olarak Makarna Günü Büyük Han’da düzenleniyor.

Tüm maratonlarda geleneksel olarak düzenlenen “Makarna Günü” bu yıl ilk kez Kıbrıs’ın en büyük maratonu olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu” nda da düzenleniyor.

Karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Günü’nde Paylaşım Mutfağından makarna servisi yapılacak.

Maraton öncesi düzenlenecek olan etkinlikte, katılımcılar karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılarken, Eril Cambaz‘ın akustik müziği ile eğlenecek ve maraton heyecanını paylaşan kişiler bir araya gelebilecek.

Kıbrıs’ın en büyük Maratonu’nun heyecanını yaşayan herkesi 10 Kasım 2018 Cumartesi saat 13.00’de Büyük Han’a bekliyoruz.