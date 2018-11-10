Minikler Ve Gençler Yarıştı

KKTC Okçuluk Federasyonu & Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay ile 4 Kasım 2018 pazar günü organize ettiği minik/yıldız/gençler olimpik ve makaralı yay kategorilerinde 39 sporcunun mücadele ettiği yarışma sonunda dereceye giren 23 sporcuya ödülleri takdim edildi.

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi imzalı yapılan yazılı açıklamada, federasyon olarak sosyal sorumluluk projelerini ön plana çıkarıp insanlara empoze etmeye çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini geleneksel hale getirmek üzere ilgili kurumlarla protokoller yapıyoruz.

Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı ile yaptığımız protokol çerçevesinde minik/yıldız/gençler olimpik ve makaralı yay kategorilerinde turnuva düzenleyerek hem ata sporu olan okçuluğa olan ilgiyi artırabilmek hem de adamızın en büyük ihtiyacı olan kan bağışında bulunarak sosyal bir etkinliğe imza atmış bulunmaktayız.

37 yarışmacının katıldığı yarışma boyunca MOD dans derneği tarafından çeşitli dans gösterileri turnuvaya ayrı bir renk kattı. Turnuva sonunda dereceye giren 25 sporcuya kupa ve madalyaları, Okçuluk Federasyonu Başkanı Ferdi Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve Antalya BVE Okçuluk Akademisi Başkanı Vedat Erbay tarafından takdim edildi.

Kategorilere göre dereceye girenler şöyle:

SÜPER MİNİK KIZ / ERKEK

Damla Akar

Melinay Yağız

Kuzey DENİZ

Ali Berk Gezek

Artun Gümüşok

MİNİK KIZ/ERKEK

Işık TEZ

Şerife Keleş

Yağmur Abiç

Erdem Dervişoğulları

Mulla e.EL

Ismet c. Aydoğdu

YILDIZ KIZ/ERKEK

İdal Kutluhan

Ceren Buluncak

Erin Çiftçi

Çetin Erdinç

Pertev Direnç

Çağın Mannaş

GENÇ KIZ/ERKEK

Edarnur Kural

Pembe Ulaç

Meryem Boran

Sadıka Cemmedo

Melih Yağız

Berkant Akdemir

Ege Deniz

Makaralı Yay yıldız erkek

Mustafa AKAR