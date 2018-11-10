Driftte 3.yarış Zamanı

Dört yarıştan oluşan KKTC 2018 Drift Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapılıyor.

Sezonun ilk iki yarışında olduğu gibi, Avrupa’nın en önemli drift organizasyonu olan Drift Masters’de görev yapan hakemlerin jüri koltuğunda olacağı yarışta 30’a yakın yarışmacının mücadele etmesi bekleniyor. Serbest Antrenmanların Cumartesi günü 14.30-17.00 saatleri arasında yapılacağı organizasyonun kayıtları da antrenmanlarla birlikte tamamlanacak. Havaların serinlemesiyle Pazar öğle saatlerinde finallerin yapılması kararlaştırılan yarışın sıralamaları 11.15’te yapılacak. Eşleşmelerin belirlenmesinin ardından 14.00’te finaller başlayacak ve günün birincisi belirlenecek.