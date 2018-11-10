Halı Sahada 3. Hafta Heyecanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda üçüncü maçlar bu akşam oynanacak.

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsorluğunda, KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen turnuvada üçüncü hafta maçlarında bu akşam BRT ile Diyalog Gazetesi saat 19.00’da karşılaşırken saat 20.00’de ise ligin yenilgisiz lider takımı Kıbrıs Gazetesi ile Yenidüzen Gazetesi karşı karşıya gelecek.

Basın-Sen takımı ise haftayı BAY geçecek.

Gençlik Gücü Halı Sahası’nda tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvada lig sonunda ilk dört sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme sistemine göre yarı final oynayacak.

BRT – Diyalog Gazetesi

Kıbrıs Gazetesi – Yenidüzen Gazetesi

Basın-Sen

BRT – Kıbrıs Gazetesi

Basın-Sen – Yenidüzen Gazetesi

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi – Basın-Sen

Yenidüzen – BRT

Kıbrıs Gazetesi

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