Sağlık Turizmi Gelirlerinde Yüzde 30 Artış Bekleniyor

Sağlık Turizmi Konseyi sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 30 artış beklediğini açıkladı.Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan World Travel Market Londra Uluslararası Turizm Fuarı’nda pek çok ülke temsilcisi ve basın mensubu ile bir araya geldi ve sağlık turizmi alanında yeni anlaşmalara imza attı.

Ahmet Savaşan, fuara katılmalarının ana hedefinin, sağlık ve alternatif diğer turizm türleri ile ilgili alanlarda yeni işbirlikleri kurmak ve 800 milyon ABD doları civarında olan turizm gelirlerinin iki katına çıkarılmasına olanak yaratmak olduğunu ifade etti.

Savaşan, 2019 yılına yönelik olarak WTM Londra Fuarı’nda yaptıkları yeni anlaşmalar sayesinde, ülkedeki sağlık turizmi gelirlerinde yüzde 30’luk bir artış elde edilmesini beklediklerini söyledi.