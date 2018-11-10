Yeni Renkler Grubu 1.Karma Sergisinin açılışı dün akşam yapıldı.Lefkoşa’da Saçaklı Evde yer alan serginin açılışını Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile öğrencilere resim eğitimi veren Ozan Özgenler gerçekleştirdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Ressam Ozan Özgenler Sergi açılışında yaptığı konuşmada “Yeni Renkler Grubu üyeleri yaşamları boyunca asla unutamayacakları güzel bir deneyime imza atarak ilk kez bir karma sergi hazırladılar. Bu tadı aldıkları için, yaşları büyüdükçe sanatın içinde hep var olarak, bir şekilde sanat üreteceklerine yürekten inanıyorum” dedi.

Nilden Bektaş Erhürman da açılışta yaptığı konuşmada, sanatla büyüyen çocukların çok daha mutlu olduklarını, çocukların vakitlerini, enerjilerini, yeteneklerini bir sanat dalına yönlendirmenin onlara verilebilecek en güzel hediye olduğunu ifade etti.Konuşmaların sonunda sergide resimleri sergilenen çocuklara birer katılım plaketi de takdim edildi.