BM’den Kıbrıs Barış Gücü komutanlığına yeni atama yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü komutanlığına Tümgeneral Cheryl Pearce’i atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres’in, 6 Ekim’de görev süresi biten Kıbrıs Barış Gücü Komutanı Muhammed Humayun Kabir’in yerine Avustralyalı Tümgeneral Pearce’i atadığı bildirildi.

Daha önce Avustralya Savunma Kuvvetleri Akademisinde eğitim veren Pearce, Afganistan’daki NATO kuvvetlerinde de görev almıştı.