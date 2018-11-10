Kamu-İş Tük’te Grev Yapıyor

Kamu İşçileri Sendikası bugün 08.00–12.30 saatleri arasında Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde uyarı grevi yapıyor.

Konuyla ilgili Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun yaptığı açıklamaya göre grev, mevsimlik işçi statüsünden geçici işçi statüsüne geçirilen işçilerin, bu uygulamanın gayri yasal olduğu gerekçesiyle yeniden mevsimlik işçi statüsüne çekilmesi nedeniyle gerçekleştiriyor.

1 Kasım 2018’de Toprak Ürünleri Kurumu Müdür Vekili ile yapılan toplantıda, sorunların Toprak Ürünleri Kurumu İdaresi ve Kamu – İş ile istişare edilerek giderileceği konusunda mutabakat sağlandığı dile getirilen açıklamada, “Ne yazık ki sendikanın iyi niyetli yaklaşımı suistimal edilerek, Toprak Ürünleri Kurumu yönetimi, Kamu – İş’i hiçe sayarak, sendikaya söylenenin aksine kararlar üretmiştir” denildi.

Açıklamada, işçilerin çok ağır şartlarda, çok düşük ücretlerle, sosyal güvenlikten, iş sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun şekilde çalıştırıldığı kaydedildi.Grev çerçevesinde saat 09.00’da Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde basın açıklaması gerçekleştirilecek.