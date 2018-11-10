Ubp Pm Toplanacak

Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi 21’nci Olağan Kurultay’ın ardından yeni dönem ilk toplantısını bugün yapıyor.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Parti Meclisi’ni bugün saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki UBP binasında toplantıya çağırdı.Toplantı üyelerin tanışması, Genel Başkan’ın yeni dönem çalışmalarıyla ilgili görüşlerini Parti Meclisi’ne anlatması ve söz almak isteyen üyelerin yeni dönem çalışmaları ile ilgili görüşlerini ifadeleri gündemi ile yapılacak.