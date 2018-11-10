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Özyiğit Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Ni Kabul Etti
09 Kasım 2018 Cuma Saat 10:17

Özyiğit Kanser Hastalarına Yardım Derneği’Ni Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile derneğe bağlı olarak 2011 yılında kurulan Umut Eğitim ve Kültür Evi yetkililerini kabul etti. Görüşmede Bakan Özyiğit’e D

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile derneğe bağlı olarak 2011 yılında kurulan Umut Eğitim ve Kültür Evi yetkililerini kabul etti.
Görüşmede Bakan Özyiğit’e Dernek ile Umut Eğitim ve Kültür Evi’nin çalışmaları, projeleri hakkında bilgi verildi, yaşanan sorunlar aktarıldı.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail amaçlarının Kuzey Kıbrıs’ta kanser hastalığına karşı farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak olduğunu belirterek, derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında kendilerine verilecek desteğin önemine dikkat çekti.

Umut Eğitim ve Kültür Evi’nin de aldıkları tedavilerinden dolayı derslerinden geri kalan veya tedavisini tamamlamış olup okuluna devam edememiş çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik eğitimler verdiğine değinen Kocaismail yapmayı planladıkları etkinlikler için Bakan Özyiğit’ten destek talebinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin hasta ve hasta ailelerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, derneğin yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti.
Kanser hastalığına karşı farkındalığın, duyarlılığın ve erken tanının hayata geçirilmesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin yaptığı katkıların, çalışmaların ve kampanyaların etkisinin yadsınamaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Özyiğit, bu bağlamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

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