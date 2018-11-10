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Akıncı, Pazartesi Saat 19.30’Da Basın Toplantısı Düzenleyecek
09 Kasım 2018 Cuma Saat 10:18

Akıncı, Pazartesi Saat 19.30’Da Basın Toplantısı Düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs sorunundaki son duruma ilişkin Pazartesi düzenleyeceği açıklanan basın toplantısının saati belli oldu. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, basın toplantısının saati 19.30.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs sorunundaki son duruma ilişkin Pazartesi düzenleyeceği açıklanan basın toplantısının saati belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, basın toplantısının saati 19.30.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak basın toplantısını takip etmek isteyen basın mensuplarının 11 Kasım Pazar günü saat 14.00’e kadar Cumhurbaşkanlığı’na bildirilmesi gerektiği belirtildi.

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