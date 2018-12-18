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Bıçaklı: Emek Sınıfına, Ülke Ve Değerlerine Sahip Çıkmayı Sürdüreceğiz
14 Aralık 2018 Cuma Saat 13:28

Bıçaklı: Emek Sınıfına, Ülke Ve Değerlerine Sahip Çıkmayı Sürdüreceğiz

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen 64 yaşında. Federasyon Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, üyelere, emek sınıfına, ülkeye ve ülkenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Kıbrıs Türk İşçi Sendikal

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen 64 yaşında.
Federasyon Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, üyelere, emek sınıfına, ülkeye ve ülkenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yazılı açıklama yaparak, geçen hafta ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Türk-Sen’in kuruluş yıldönümünü buruk kutladıklarını belirtti.
Açıklamasında, “Toplumun büyük kısmının ve bizlerin acı içinde olduğu bu günlerde herhangi bir kutlama töreni yapmayacağız” diyen Bıçaklı, 4 gence rahmet diledi ve selden zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Arslan Bıçaklı, “64 yıldır Kıbrıs Türk işçisinin ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinin sesi olan Türk-Sen üyelerine, emek sınıfına, ülkeye ve ülkenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğini kaydetti.

Federasyonun Kıbrıs konusundaki görüşlerini de anımsatan Bıçaklı, “Türk-Sen Kıbrıs konusunda 2 liderinin sürdürmüş olduğu barış ve çözüm görüşmelerine tam destek verir. Her iki toplumun kabul edebileceği bir çözüme ve barışa ulaşılması için çaba gösterilmesini temenni eder” ifadelerini kullandı.

TAK

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