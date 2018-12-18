Görme Engelli Çocuklar İçin Lefkoşa’Daki Okullara Ödüllü Oyuncak

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu ve öğretim görevlisi Hare Eminoğlu’nu kabul etti.

Çavuşoğlu ve Eminoğlu kabulde Harmancı’ya görme engelli çocuklar için tasarladıkları uluslararası “A’ Design Award” ödüllü “WOODLE” isimli oyuncağı tanıttı.

Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu kabulde WOODLE prototipleriyle ana sınıf ve ilkokul seviyesindeki farklı yaş gruplarından görme engelli çocuklara eğlenceli ve heyecanlı bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca “WOODLE”ın gerek görme engelli gerekse engelli olmayan çocukları ayırt etmeksizin, bir arada oynamalarını sağlayan eğitici bir oyuncak olduğunu da kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da, ödüllü “Woodle” oyuncağın Lefkoşa’da bulunan özel gereksinimli bireylere yönelik üretilmesi konusunda çalışma yapılacağını söyledi.

BRT