13 Yaşındaki İsmailov Ölü Olarak Bulundu

- Cahit Bozatlı, Teakwondo İle Anıldı
- Büyükelçi İnhan Dün Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Hükümete 20 Aralık’A Kadar Süre Verildi
- “Sis” Adlı Web Dizisiyle İlgili Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
- Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı
- Minikler Tuğsan İçin Oynadı
- İkinci Ayak Gingi’Nin
- Gazimağusa Ve Girne’De Bazı Bölgelere Bugün Elektrik Verilemeyecek
- Teniste Heyecan Yükseliyor
- Koopspor 2’De 2 Yaptı (62-33)
- Çavuşoğlu:laf Olsun Diye Bir Müzakereye Başlamamız Söz Konusu Değil
- Gazimağusa’Ya Bağlı Bazı Köylerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
- Filede 9 Maç Var
- Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi İçin Çalışmalar Başladı
- Ciklos’Ta Hayatını Kaybeden Gençlerin Aileleri Eylem Yaptı
- İit’Ndan Avustralya’Nın Kudüs Kararına Tepki
- Meclis’Te Bütçe Görüşmelerine Devam
- Holl Lute,bugün Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüşecek
- Pemer’Den Örnek Organizasyon
- Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guterres İle Görüştü
- İskele Ve Civarında 6 Saat Elektrik Kesintisi
- Unrwa: 2018 Filistinliler İçin Çok Zor Bir Seneydi
- Yunansitan’Da Korkutan Deprem
- Gürcistan’Da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Göreve Başladı
- Dikkat Elektrik Kesintisi!
- İrlanda’Dan Brtexit Uyarısı
- Türkiye’Nin Barış Harekatı Sırasındaki Lefkoşa Büyükelçisi İnhan Vefat Etti
- Sürücülerin Dikkatine!
- Mahpeyker Yönsel’İn “İlk Günah” Sergisi Açılıyor
- Finansçı Dayı ile Bankacılık İşlemleri
- Akyener: Ekonomik Olarak Tutarlı Olmayan Hiçbir Proje Hayata Geçemez
- Dr. Siber, Parlamentolararası Kudüs Platformu Toplantısına Katılıyor
- Lute Bu Akşam Adaya Geliyor
- Bıçaklı: Emek Sınıfına, Ülke Ve Değerlerine Sahip Çıkmayı Sürdüreceğiz
Gerileri
- Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi İçin Çalışmalar Başladı
- İkinci Ayak Gingi’Nin
- Cahit Bozatlı, Teakwondo İle Anıldı
- Teniste Heyecan Yükseliyor
- Minikler Tuğsan İçin Oynadı
- Filede 9 Maç Var
- Koopspor 2’De 2 Yaptı (62-33)
- Büyükelçi İnhan Dün Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
- Gazimağusa’Ya Bağlı Bazı Köylerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
- Hükümete 20 Aralık’A Kadar Süre Verildi
- Gazimağusa Ve Girne’De Bazı Bölgelere Bugün Elektrik Verilemeyecek
- “Sis” Adlı Web Dizisiyle İlgili Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- Çavuşoğlu:laf Olsun Diye Bir Müzakereye Başlamamız Söz Konusu Değil
- Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı
- Pemer’Den Örnek Organizasyon
- Gürcistan’Da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Göreve Başladı
- Unrwa: 2018 Filistinliler İçin Çok Zor Bir Seneydi
- Türkiye’Nin Barış Harekatı Sırasındaki Lefkoşa Büyükelçisi İnhan Vefat Etti
Karakter boyutu :
14 Aralık 2018 Cuma Saat 13:28
13 Yaşındaki İsmailov Ölü Olarak Bulundu
Yuvacık’ta sakin Gürcistan uyruklu 13 Yaşındaki Makhir İsmailov bu sabah ölü olarak bulundu. Polis, İsmailov’un saat 09:30’da Mevlevi’de arazi içinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı. Polis soruşturması sürüyor. BRT
Yuvacık’ta sakin Gürcistan uyruklu 13 Yaşındaki Makhir İsmailov bu sabah ölü olarak bulundu.
Polis, İsmailov’un saat 09:30’da Mevlevi’de arazi içinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.
Polis soruşturması sürüyor.
BRT
Bu haber toplam 1932 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
- Sürücülerin Dikkatine!
- Akyener: Ekonomik Olarak Tutarlı Olmayan Hiçbir Proje Hayata Geçemez
- Ciklos’Ta Hayatını Kaybeden Gençlerin Aileleri Eylem Yaptı
- Dikkat Elektrik Kesintisi!
- Besim: Yaşananlar Yıllardır İzlenen Yanlış Politikaların Sonucu
- Doğanköy Ve Ozanköy’E Su Verilemiyor
- Dpö Kasım Ayı Enflasyon Oranlarını Açıkladı
- » İsrailli Bakan’Dan Hamas Liderlerine Suikast Çağrısı
- » Msb: Sincar Ve Karacak Dağı Bölgelerine Hava Harekatı Düzenlendi
- » 13 Yaşındaki İsmailov Ölü Olarak Bulundu
- » Meclis’Te Bütçe Görüşmelerine Devam
- » Ankara’Daki Hızlı Tren Kazası
- » Bıçaklı: Emek Sınıfına, Ülke Ve Değerlerine Sahip Çıkmayı Sürdüreceğiz
- » Ab Liderler Zirvesi Brexit Gündemiyle Başladı
- » Görme Engelli Çocuklar İçin Lefkoşa’Daki Okullara Ödüllü Oyuncak
- » Ticaret Savaşı Ateşkesi 1 Mart 2019’da Sona Eriyor
- » Pavlopulos, Bugün Güney Kıbrıs’A Geliyor
- » Belçika’Da Koalisyon Krizi
- » Bugün Dünya İnsan Hakları Günü
- » Eğitime Bugünden İtibaren Devam Ediliyor
- » Belediyeler Birliği, İnsan Hakları Günü Mesajı Yayımladı
- » Ermenistan’Daki Seçimin Galibi Paşinyan Oldu
- » Tbmm’De Bütçe Mesaisi Bugün Başlıyor
- » Sürücülerin Dikkatine!
- » Yunansitan’Da Korkutan Deprem
- » Gürcistan’Da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Göreve Başladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi!
- » İrlanda’Dan Brtexit Uyarısı
- » Türkiye’Nin Barış Harekatı Sırasındaki Lefkoşa Büyükelçisi İnhan Vefat Etti
- » İit’Ndan Avustralya’Nın Kudüs Kararına Tepki
- » Ap’Dan Çekya Başbakanı’Na Yolsuzluk Suçlaması
- » Mahpeyker Yönsel’İn “İlk Günah” Sergisi Açılıyor
- » Tatar, Ankara’Da Temaslarda Bulunuyor
- » Finansçı Dayı ile Bankacılık İşlemleri
- » Ankara’Daki Tren Kazasında Ölü Sayısı Artıyor
- » Besim: Yaşananlar Yıllardır İzlenen Yanlış Politikaların Sonucu
- » Bir Cansız Beden Daha Bulundu
- » Dr. Siber, Parlamentolararası Kudüs Platformu Toplantısına Katılıyor
- » Ozanköy’De Derenin Önünü Kapatan Perde Duvarı Yıkıldı
- » Fransa Diken Üstünde..protestolar Bugün Devam Edecek
- » Başbakanlık: Gaye Soyutok Olduğuna İnanılan Cansız Bir Bedene Ulaşıldı
- » Tatar:4 Gencin Ölüm Nedeni Araştırılmaldır
- » Sigorta Emeklilerinin 13’Üncü Maaş Ödemeleri Bugün
- » Cahit Bozatlı, Teakwondo İle Anıldı
- » Büyükelçi İnhan Dün Son Yolculuğuna Uğurlandı
- » Hükümete 20 Aralık’A Kadar Süre Verildi
- » “Sis” Adlı Web Dizisiyle İlgili Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- » Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek
- » Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması Sonuçlandı
- » Minikler Tuğsan İçin Oynadı
- » İkinci Ayak Gingi’Nin
- » Gazimağusa Ve Girne’De Bazı Bölgelere Bugün Elektrik Verilemeyecek
- » Teniste Heyecan Yükseliyor
- » Koopspor 2’De 2 Yaptı (62-33)
- » Çavuşoğlu:laf Olsun Diye Bir Müzakereye Başlamamız Söz Konusu Değil
- » Gazimağusa’Ya Bağlı Bazı Köylerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
- » Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı Bütçesi Görüşülüyor
- » Filede 9 Maç Var
- » Psikiyatri Kliniği Alkol Bağımlılığı Tedavi Birimi İçin Çalışmalar Başladı
- » Ciklos’Ta Hayatını Kaybeden Gençlerin Aileleri Eylem Yaptı
- » İit’Ndan Avustralya’Nın Kudüs Kararına Tepki
- » Meclis’Te Bütçe Görüşmelerine Devam
- » Holl Lute,bugün Cumhurbaşkanı Akıncı İle Görüşecek
- » Pemer’Den Örnek Organizasyon
- » Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Guterres İle Görüştü
- » İskele Ve Civarında 6 Saat Elektrik Kesintisi
- » Unrwa: 2018 Filistinliler İçin Çok Zor Bir Seneydi
- » Yunansitan’Da Korkutan Deprem
- » Gürcistan’Da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Göreve Başladı
- » Dikkat Elektrik Kesintisi!
- » İrlanda’Dan Brtexit Uyarısı
- » Türkiye’Nin Barış Harekatı Sırasındaki Lefkoşa Büyükelçisi İnhan Vefat Etti
- » Sürücülerin Dikkatine!
- » Mahpeyker Yönsel’İn “İlk Günah” Sergisi Açılıyor
- » Finansçı Dayı ile Bankacılık İşlemleri
- » Akyener: Ekonomik Olarak Tutarlı Olmayan Hiçbir Proje Hayata Geçemez
- » Dr. Siber, Parlamentolararası Kudüs Platformu Toplantısına Katılıyor
- » Lute Bu Akşam Adaya Geliyor
- » Bıçaklı: Emek Sınıfına, Ülke Ve Değerlerine Sahip Çıkmayı Sürdüreceğiz
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans