Dr. Siber, Parlamentolararası Kudüs Platformu Toplantısına Katılıyor

Parlamentolararası Kudüs Platformu toplantısı İstanbul’da bugün başlıyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın açılış konuşmaları ile başlayacak olan toplantı 2 gün sürecek.

Meclis Eski Başkanı Dr. Sibel Siber, toplantıya Parlamentolararası Kudüs Platformu Başkanı tarafından onur konuğu olarak davet edildi.

Birçok ülkeden davetli parlamenterlerin katılacağı toplantının ana gündemini ise Filistin sorunları oluşturuyor.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen toplantıda Dr. Sibel Siber bir konuşma gerçekleştirmiş ve Filistin halkının yaşadıklarıyla benzer tarihsel süreçlerden geçen Kıbrıslı Türklerin, Filistin halkının her zaman yanında olduğunu belirtmişti.

BRT