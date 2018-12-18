Ap’Dan Çekya Başbakanı’Na Yolsuzluk Suçlaması

Avrupa Parlamentosunda , Çekya Başbakanı Andrej Babiş’e ait şirketlerin Avrupa Birliği fonlarından haksız şekilde yararlandığını ve fonlardan alınan paraların geri ödenmesi gerektiğini belirten karar kabul edildi.

Fransa’nın Strazburg kentinde AP Genel Kurulunda yapılan oylamada, 64 ”hayır” ve 47 ”çekimser” oya karşı 434 ”evet” oyuyla kabul edilen kararda, Başbakan Babiş’in sahibi olduğu Agrofert Holding’e bağlı şirketlerin 2013-2017 yıllarında AB fonlarından 42 ile 82 milyon avro arası haksız ödenek aldığı ifade edildi.

AP Avrupa Komisyonuna, Babiş’e ait şirketlere verilen yardımların derhal durdurulması ve bugüne kadar verilen paranın ise geri alınması çağrısı yaptı.

Kararda Babiş’in kişisel servet beyanında Agrofert Holding’e bağlı şirketlerden 3,5 milyon avro gelir sağladığı bilgisi yer aldı.

AP Komisyondan ayrıca Agrofert Holding’in Babiş başbakanlığı döneminde aldığı tüm yardımları incelemesini istedi.