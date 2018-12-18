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İit’Ndan Avustralya’Nın Kudüs Kararına Tepki
17 Aralık 2018 Pazartesi Saat 10:48

İit’Ndan Avustralya’Nın Kudüs Kararına Tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınayarak, bunun hukuk dışı bir adım olduğunu belirtti. İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın Kudüs’ün batısını İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını kınayarak, bunun hukuk dışı bir adım olduğunu belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Morrison’ın Kudüs’ün batısını İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterilerek, bunun hukuk dışı bir adım olduğu, Birleşmiş Milletler’in kararlarını ihlal ettiği aktarıldı.
Kudüs’ün tüm meşru uluslararası kararlara göre 1967 sınırlarındaki işgal edilmiş Filistin topraklarının bir parçası olduğu ve hukuki statüsüne dokunulamayacağı kaydedildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Avustralya’ya uluslararası kararlara saygı duyma ve Kudüs kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.
Öte yandan Filistin Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Avustralya’nın kararı kınanarak, bunun geçersiz olduğu ve uluslararası kanunları açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Söz konusu kararın Kudüs’te yaşayan Filistin halkının hakkına saldırı olduğu vurgulanan açıklamada, Avustralya parlamentosuna hükümetin kararını gözden geçirme ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini tanıma çağrısında bulunuldu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs’ün batısını İsrail’in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs’ün batısını İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.
Scott Morrison, Kudüs’ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

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İit’Ndan Avustralya’Nın Kudüs Kararına Tepki Haberi

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