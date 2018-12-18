Akyener: Ekonomik Olarak Tutarlı Olmayan Hiçbir Proje Hayata Geçemez

Türkiye Enerji Stratejileri Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetleriyle ile ilgili gelişmeleri BRT’ye değerlendirdi.

Akyener, ekonomik olarak tutarlı olmayan hiçbir projenin bölgede hayata geçemeyeceğine işaret etti.

Türkiye Enerji Stratejileri Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu..

Akyener, Doğu Akdeniz Boru hattı projesinin hayata geçirilmesi için kaynağın olması ve o kaynağında ihraç potansiyelinin markete ekonomik olarak sunulması gerektiğini belirtti.

Mısır’ın 2.2 milyar metreküp bir rezervi olduğunu, 2022 – 2032 yılları arasında yaklaşık 17 – 18 milyar metreküplük ihraç potansiyeli ile ilgili yıllar arasında Mısır’ın bu potansiyelinin mevcut boş LNG tesislerini kullanarak ihraç edeceğini bildiklerini, ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan Mısır’ın 17 milyar metreküplük boş LNG kapasitesi varken bir boru hattını finanse etmesinin düşünülemeyeceğini ifade etti.

1 trilyon metreküplük rezervi ile İsrail’in üretebileceği gazı nereye ihraç edeceği konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu hatırlatan Akyener, en somut olarak Afrodit sahasında 7 milyar metreküplük bir ihraç potansiyelinin olduğunu, Afrodit sahasında Kuzey Kıbrıs’nda hakkının olduğunu altını çizerek, iki sahayı birleştirildiği zaman 10 milyar bir hacime ulaşacağını bunun da Avrupa’dakl piyasalara arz edilmesinin mümkün olmadığını anlattı.

Akyener, Bu sebeple ekonomik olarak tutarlı olmayan projelerin hiçbiri hayata geçemiyor. Sürekli ilgili bakanlar düzeyinde toplantılar yapılıyor. Bizde sürekli olarak bu hayata geçmez diyoruz. Zaten geriye tek opsiyon kalıyor Türkiye üzerinden sevkiyat. Türkiye üzerinden sevkiyat ekonomik tutarlı olabilir bir yol bu noktada Türkiye’nin kapısını çalmaları gerekiyor. ”

11 numaralı ruhsata bağlı yeni bir keşif olan Calipso keşfiyle alakalı çok fazla spekülatif bilgi olduğunu kaydeden Akyener, ilgili veriler doğru ise 112 milyar metreküple Afrodit’ten biraz daha küçük bir saha olduğunu öngördüklerini 11 numaralı ruhsatta da Kuzey Kıbrıs’ın payı olduğunu belirtti.

Akyener, Türkiye’nin son 3 – 5 yılık dönemde denizlerde aramacılığı geliştirme noktasında ciddi büyük hamleler yaptığına dikkat çekti.