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Ciklos’Ta Hayatını Kaybeden Gençlerin Aileleri Eylem Yaptı
17 Aralık 2018 Pazartesi Saat 10:48

Ciklos’Ta Hayatını Kaybeden Gençlerin Aileleri Eylem Yaptı

Ciklos mevkiinde hayatını kaybeden 4 gencin ailesi bugün söz konusu noktada eylem yaptı. Gençlerin sele kapıldıkları noktada yapılan yol çalışmaları nedeniyle ise trafik tek şeritten veriliyor. Bu da uzun araç kuyruklarının oluşmasına

Ciklos mevkiinde hayatını kaybeden 4 gencin ailesi bugün söz konusu noktada eylem yaptı.

Gençlerin sele kapıldıkları noktada yapılan yol çalışmaları nedeniyle ise trafik tek şeritten veriliyor. Bu da uzun araç kuyruklarının
oluşmasına neden oldu.

5 Aralık akşamı yaşanan sel felaketinde ciklos mevkiinde hayatlarını kaybeden dört gencin ailesi olayın yaşandığı noktada eylem yaptı.
Pankart açarak yaşanan felakete dikkat çeken aileye 80 kadar vatandaş da destek verdi.

Hayatlarını kaybeden gençlerin resimlerinin yer aldığı ve ‘Sizler huzurlu yatın, bizler canlarımızdan olduk’; ‘sizi asla unutmayacağız’ yazılı pankartlar refüje bağlandı.

Polis, saat 12.30’da başlayan eylemin 14.20 sıralarında sonlandırıldığını açıkladı.

Bu arada söz konusu noktada uzun araç kuyruğu oluştu. Tahrip olan yolun iyileştirilmesi için çalışmalar sürerken, belli bir noktada yol tek şerite indirildi.

Yolun tek şeritten trafiğe açık olması nedeniyle aksayan trafikte bazı araçların motorları ısınarak arıza yaptı.

Vatandaşlar söz konusu yolun yarın sabah aynı şekilde olması halinde bugün yaşanan trafik sıkışıklığının yarın çok daha fazla olacağı endişlerini dile getirdiler.

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Ciklos’Ta Hayatını Kaybeden Gençlerin Aileleri Eylem Yaptı Haberi

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