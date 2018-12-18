Unrwa: 2018 Filistinliler İçin Çok Zor Bir Seneydi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Sözcüsü Sami Muşaşa, 2018 yılının Filistinliler için çok zor bir sene olduğunu açıkladı.

Filistinlilerin durumunu ve UNRWA’nın ekonomik sorunlarını değerlendiren Muşaşa, “2018 mülteciler için birçok sorunu beraberinde getirdi. Ayrıca binlerce Filistinli genç, Gazze’deki protestolarda ciddi şekilde yaralandı veya yaşamını yitirdi” dedi.

Gazze’de yaklaşık 2 milyon kişinin ablukanın etkisi altında yaşamaya çalıştığını ifade eden Muşaşa, Batı Şeria’da da yüzlerce Filistinlinin evlerinin yıkılışına tanık olduğunu ya da göçe zorlandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun bu yıla 446 milyon dolar bütçe açığıyla başladığını hatırlatan Muşaşa, krize yenik düşmemek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Muşaşa, yoğun çabalar, ortaklar ve üye ülkelerden aldıkları destekle kuruluşun bütçe açığını 21 milyon dolara indirdiklerini belirterek, bunun Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nu kapatmak isteyenlere açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.

ABD yönetimi 2018 başında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı.