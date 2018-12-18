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Gürcistan’Da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Göreve Başladı
17 Aralık 2018 Pazartesi Saat 10:49

Gürcistan’Da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Göreve Başladı

Gürcistan'da 28 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyların yüzde 59,54'ünü alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olma unvanını kazanan Salome Zurabişvili, yemin ederek görevine başladı. Telavi kentin

Gürcistan’da 28 Kasım’da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oyların yüzde 59,54’ünü alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olma unvanını kazanan Salome Zurabişvili, yemin ederek görevine başladı.

Telavi kentindeki Kral Erekle 2. Sarayı’nda düzenlenen yemin törenine, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Törene ayrıca, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay
Asadov, farklı ülkelerden meclis başkanları ve bakanlar, diplomatlar ve diğer davetliler katıldı.

Zurabişvili, Gürcistan Anayasası’na el basarak yemin etti ve askerleri selamladı. Gürcistan Milli Marşı’nın çalınmasının ardından törende bir konuşma yapan Zurabişvili, kendisini ülkesinde yaşayan tüm halkların cumhurbaşkanı olarak gördüğünü ifade etti.

Ülkesinin 5. cumhurbaşkanı seçildiğini hatırlatan Zurabişvili, ülkesinin kalkınması ve ilerlemesi için önceki cumhurbaşkanlarının önemli adımlar attığını belirtti. Zurabişvili, Gürcistan’ın Avrupa ile entegrasyonu sürecini devam ettireceğini aktardı.

Rusya’nın Gürcistan’ın tarihi toprakları Abhazya ve Güney Osetya’yı işgal ettiğini dile getiren Zurabişvli, “Gürcistan büyük sorunlarla karşı karşıya. Abhazya ve Güney Osetya Rusya tarafından işgal edildi. İşgal hattı içeriye doğru gelmeye devam ediyor ve oradan vatandaşlarımız kaçırılıyor. Bu egemen bir ülke için kabul edilemez. Biz buna alışamayız.” dedi.

Rusya’yı Gürcistan’a yönelik tüm uluslararası hukuki haklarını tanımaya çağıran Zurabişvili, normal komşuluk ilişkileri için bunun şart olduğunu vurguladı.

Güvenlik imkanlarını artırmak için NATO ile yakın iş birliği sürdürülmesi gerektiğini işaret eden Zurabişvili, “Karadeniz’in güvenliğinin güçlendirilmesi en önemli amaçlarımızdan biridir.” diye konuştu.

Gürcistan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması için Abhazya ve Güney Osetya halkıyla ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeni barış köprüleri inşa etmesi gerektiğini anlatan Zurabişvili, “Gürcistan’ın birleşeceğine inanıyorum.” dedi.

Bu arada, cumhurbaşkanı seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyen, Zurabişvili’yi cumhurbaşkanı olarak tanımayan ve aynı zamanda erken genel seçim çağrısında bulunan “Birlik Güç İçindedir” muhalefet koalisyonunun liderleri ve taraftarları yemin törenini protesto etti.

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