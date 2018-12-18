Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Ulusal Organik Ürün Logo Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, bugün saat 15.30’da bakanlıkta düzenlenecek törende alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yarışma sonucunda birinci Gamze Anıl- Cem Kara, ikinci Levent Taşkan ve üçüncü Cengiz Beysoydan oldu.

Seçici kurulun 25 Ekim tarihinde yaptığı oylamada ilk üç logo belirlenerek, derecelendirme için halk oylamasına çıkıldı. 1-8 Kasım tarihleri arasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı web sayfasında halk oylamasına sunulan logolarla ilgili derecelendirme yapılarak, sonuçlar elde edildi.

Yarışmada dereceye girenler ödüllerini, bugün saat 15.30’da bakanlıkta düzenlenecek törende alacak.