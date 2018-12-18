“Sis” Adlı Web Dizisiyle İlgili Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltme çalışmaları kapsamında “SİS” adlı web dizisini hayata geçiriyor.

Komisyondan verilen bilgiye göre, komisyon, sosyal medya ayağı ile de çalışmalarını güçlendirme adımı atıyor.

Bu çerçevede “Düşişleri Film ve Reklam Ajansı” tarafından sosyal sorumluluk kapsamında geliştirilen ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu danışmanlığında yürütülecek “SİS” adlı web dizisiyle ilgili bugün basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısı saat 12.00’de Lefkoşa Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilecek.