Proje çalışmaları nedeniyle Gazimağusa ve Girne’de bazı bölgelere bugün elektrik verilemeyecek.

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Girne bölgesine bağlı bazı yerleşim birimlerinde 3 saatlik kesinti yaşanacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, 09.00-12.00 saatleri arasında; Yeşiltepe’de Başak Sokak ve Atatürk Caddesi’nin bir kısmının elektrik enerjisi kesik olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Gazimağusa’ya bağlı bazı köylerde bugün 09.30 ile yaklaşık 12.30 saatleri arasında elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden; Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi, Ağıllar ve Yıldırım ağıllar bölgeleri etkilenecek.