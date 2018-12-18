Lute, Bugün Liderlerle Yeniden Görüşecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, adadaki temasları çerçevesinde dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve II. Sekreter Hasan Varoğlu’nun hazır bulunduğu görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu görüşmenin ardından yazılı açıklamada yaptı.

Burcu açıklamasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile BM Genel Sekreteri’ningeçici Özel Danışmanı Lute’un hazırlanması için çalışılan referans kavramları konusunda ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptığını kaydetti.

Referans kavramları hazırlık çalışmalarının bir süre daha süreceğinin anlaşıldığını belirten Burcu, “Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın Jane Holl Lute’u bugün saat 10:30’da yeniden kabul ederek görüşecektir” dedi.

Bu arada, Lute, bu sabah Rum Lider Nikos Anastasiadis ile de görüşecek.