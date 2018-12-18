Koopspor 2’De 2 Yaptı (62-33)

KKTC Basketbol Büyük erkekler liginin 2.hafta açılış maçında Koopspor, ligin yeni takımı Soyerspor’u 62-33 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Koopspor’da Johnson ve Dominiq 18’er sayı ile oynadılar.

KKTC Basketbol büyük erkekler liginin 2.hafta maçında bu gece Atatürk Spor salonunda Koopspor ile Soyerspor karşı karşıya geldiler. Maça iyi başlayan ve skor üstünlüğünü eline geçiren Koopspor ilk periyotu 17-6 önde geçti. Chris Johnson ve Marvın Dominıq ile sayılar Koopspor’a karşı Soyerspor da Abasi Gloire ile ayakta kalmaya çalıştı ve devreyi Koopspor 33-12 önde tamamladı. 2.devrede de üstünlüğü sürdüren ve rahat bir oyun sergileyen Koopspor, 3.periyotuda 50-21 önde tamamladı. Final periyotunda tüm oyuncularına şans veren her iki takımda maçın kopması ile birlikte rahat bir oyun sergilediler ve Koopspor karşılaşmadan 62-33 galip ayrılarak 2.maçınıda kazanmış oldu.