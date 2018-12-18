Filede 9 Maç Var

Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 7. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Hafta da toplam 9 karşılaşma oynanacak. Voleybol büyük bayanlarda LAÜ büyük erkekler de ise Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor 6 hafta sonunda oynadıklar