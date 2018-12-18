Minikler Tuğsan İçin Oynadı

Dilekkaya Akademi tarafından Tuğsan Yazıcı için organize edilen Minikler Futbol Turnuvası Pazar günü Balıkesir Sentetik Saha’da gerçekleştirildi.

16 takımın katıldığı turnuvada elde edilen gelir Lösemi tedavi gören Tuğsan Yazıcı için kullanılacak. Turnuvada mücadele eden çocuklar müsabakalar öncesinde “SENİN İÇİN BURADAYIZ TUĞSAN’’ diyerek tedavi gören Tuğsan’a moral verdi. Turnuvanın A Grubu’nda Dilekkaya, Gençlik Gücü, Alayköy, Dikmen, B Grubu’nda Doğan Türk Birliği, Çetinkaya, Y. Boğaziçi, Mağusa Türk Gücü, C Grubu’nda Yenicami, Değirmenlik, Mormenekşe, Göçmenköy ve D Grubu’nda Türk Ocağı, Dumlupınar, K. Kaymaklı, İskele Trabzon takımları mücadele etti.

Şampiyon Yenicami

2007 doğumlu sporcuların yer aldığı turnuvada Yenicami grubunda oynadığı Göçmenköy, Değirmenlik ve Mormenekşe maçlarını kazandıktan sonra çeyrek finalde Dumlupınar’ı 5-0, yarı finalde Mağusa Türk Gücü’nü 4-0 ve finalde Türk Ocağı’nı 3-1 yenerek yenilgisiz şampiyon oldu. Turnuvada Türk Ocağı ikinci olurken, üçüncü Göçmenköy oldu.

Ödül töreni

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de yer aldığı törenle takımlara kupa ve sertifikaları takdim edildi. Üçüncü gelen Göçmenköy’e Dilekkaya Spor Kulübü Başkanı Kaan Sakallızade, ikinci gelen Türk Ocağı’na Tuğsan Yazıcı’nın eniştesi Burak Çevikçe ve birinci gelen Yenicami’ye Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler kupasını verdi. Dilekkaya Spor Kulübü turnuvaya katkı koyan herkese sonsuz teşekkür ederek gün sonunda elde edilen gelir ailesine takdim edildi.