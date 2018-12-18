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Teniste Heyecan Yükseliyor
18 Aralık 2018 Salı Saat 10:29

Teniste Heyecan Yükseliyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-19 Tenis Ligi 6. hafta karşılaşmaları oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı. Lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün(GMBTK) BYE olarak geçtiği 6. Haftada G

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-19 Tenis Ligi 6. hafta karşılaşmaları oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı.

Lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün BYE olarak geçtiği 6. Haftada Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanan Gönyeli Tenis Kulübü-Lefkoşa Şehir Kulübü karşılaşmasının kazananı 7-2’lik skorla Lefkoşa Şehir Kulübü oldu.

Haftanın Girne derbisine sahne olan Girne Amerikan Üniversitesi tenis kortlarında ev sahibi Girne Amerikan Üniversitesi konuk ettiği Girne Belediyesi Tenis Kulübü’nü 7-2 yenmeyi başardı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi tenis kortlarında oynanan Doğu Akdeniz Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi karşılaşmasını ise ev sahibi ekip 6-3’le kazandı.

Ciddi Home Tenis Ligi 7. Hafta karşılaşmaları önümüzdeki hafta oynanacak.

 

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