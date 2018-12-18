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Cahit Bozatlı, Teakwondo İle Anıldı
18 Aralık 2018 Salı Saat 10:29

Cahit Bozatlı, Teakwondo İle Anıldı

Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası HYONG/PUMSE/ KATA Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde büyük Çekişme ve Tezahüratlar içerisinde yapıldı. Hayatta olan değerlerimiz için organize ettiğimiz müsabakalarımız devam

Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası HYONG/PUMSE/ KATA Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde büyük Çekişme ve Tezahüratlar içerisinde yapıldı.

Hayatta olan değerlerimiz için organize ettiğimiz müsabakalarımız devam edecektir, Cahit Bozatlı müsabakasının ödüllerini, Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Federasyon Başkanı Eyüp zafer Gökbilen’in yanı sıra, Müsabakalara rahatsızlığı dolayı katılamayan Değerli Cahit Bozatlı’nın Kıymetli Eşi, çocukları, Masterler ve Antrenörler verdiler. Ödül Töreninde Cahit Bozatlı’nın oğlu Sertaç Bozatlı, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Yarışmaların sonunda Girne bölgesi birinci olurken İkinciliği Lefkoşa Bölgesi üçüncülüğü ise Gazimağosa ve Güzelyurt bölgesi kazandı

 

BAYANLAR HYONG PUMSA KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Pınar Akarpınar             2.Elena Pakhomova                       3.Tuba Şener

2.Kategori:         1.Açelya Ergin                   2.Maryam Golabgir                        3.Dilfuza Babayeva

3.Kategori:         1.Safiye Kara                     2.Suyumkan Bakikızı                       3.Semra Feramezoğlu

4.Kategori:         1.Asiye Öksüz                    2.Nehir Seringöz                             3.Tuğba Çalışkan

5.Kategori:         1.Derin Erdem                  2.Öykü Coşkunsu                            3.İrem Şibli

6.Kategori:         1.Zeynep Keskin 2.Ayça Kurşun                                  3.Funda Bilem

7.Kategori:         1.Azra Usta                       2.Gülce Iraz Doğan                         3.Ecem Sarı

8.Kategori:         1.Ayşe Naz Erdoğan        2.Ada Bilge Laçin                            3.Başak Gülbahar

ERKEKLER HYONG PUMSA KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:         1.Dmitry Gordeev            2.Korhan Çağın                               3.Mahmut Colayır

2.Kategori:         1.Samuel Muawye           2.Kerim Karpuz                                3.Yunus Emre Tomak

3.Kategori:         1.Hüseyin Erçelik              2.Nikita Gordeev                            3.Süleyman Bozkurt

4.Kategori:         1.Rayan Golabgir             2.Atakan Ergin                                 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori:         1.Arda Aslan Öztürk         2.Mert Can Aslantaş                      3.Denktaş Karamahmutoğlu

6.Kategori:         1.Yağız Cüce                     2.Muhammet Emin Uğur              3.Kemal Köstü

7.Kategori:         1.Eren Alp Uzun 2.Tuğra Tığ                                       3.Mustafa Ünal

8.Kategori:         1.Semih Türkmen             2.Ege Bayraktar                              3.Kıvanç Çağlin

9.Kategori:         1.Ramadan Alaçam         2.Oğulcan Doğan                            3.Önder Efe Cüce

10.Kategori:       1.Halil İbrahim Kurtoğlu 2.İlker İnce                                       3.Muhammed Talha Selçuk

11.Kategori:       1.Yunus Alaçam                2.Mustafa B. İgrek                         3.Arda Yılmaz

12.Kategori:       1.Andrei Conoval             2.Emir Veysel Levent                     3.Harun Rasid Hossain

13.Kategori:       1.Kağan Çağın                  2.Umut Bilem                                  3.Mehmet Ali Metinser

14.Kategori:       1.Hasan Serdar                 2.Poyraz Kara                                  3.Osman Minifoğlu

15.Kategori:       1.Egemen Emre Uzun     2.Yaman Doruk Durmaz                3.Kemal Çağlar Turan

16.Kategori:       1.Kamil Umut Demir        2.Koral İnci                                       3.Eren Külahçıoğlu

 

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Cahit Bozatlı, Teakwondo İle Anıldı Haberi

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