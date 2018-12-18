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İkinci Ayak Gingi’Nin
18 Aralık 2018 Salı Saat 10:29

İkinci Ayak Gingi’Nin

Güzelyurt Darts Birliği Salonu’nda gerçekleşen ikinci ayak müsabakalarında birinciliği Minareliköy sporcusu Cemal Gingi kazandı. Gönyeli Avcılık Atıcılık Sporcusu Faik Amcaoğlu ikinci oldu. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından d

Güzelyurt Darts Birliği Salonu’nda gerçekleşen ikinci ayak müsabakalarında birinciliği Minareliköy sporcusu Cemal Gingi kazandı. Gönyeli Avcılık Atıcılık Sporcusu Faik Amcaoğlu ikinci oldu.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Ferdi Darts Şampiyonası’nın ikinci ayak müsabakaları geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. Güzelyurt Darts Birliği Salonu’nda gerçekleşen ikinci ayak müsabakalarında birinciliği Minareliköy sporcusu Cemal Gingi kazandı. Cemal Gingi, finalde Gönyeli Avcılık Atıcılık Sporcusu Faik Amcaoğlu’nu mağlup etti.  İlk ayağın şampiyonu Salim Özeren , ikinci ayakta üçüncü oldu. Ferdi sıralamada Salim Özeren 29 puanla zirvede yer alırken, ikinci ayağın şampiyonu Cemal Gingi 27 puanla ikinci sıraya yükseldi.

İkinci ayak müsabakalarında dereceye giren sporcular ve oluşan genel puan durumları şöyle:

1.Cemal Gingi

2.Faik Amcaoğlu

3.Celal Aktaş

4.Salim Özeren

 

FERDİ PUANLAMA

SPORCU ADI                                    PUAN

1.Salim Özeren-Minareliköy                         29

2.Cemal Gingi-Minareliköy                          27

3.Hasan Yıldıran-Minareliköy                      21

4.Faik Amcaoğlu-Gönyeli Av.At.                 19

5.Celal Aktaş-Cihangir                                  17

6.Selahattin Tok-Minareliköy                      15

7.Mehmet Olgun-Marmara                           14

8.Murat Çınaroğlu-LSB                                14

9.Elmas Çocuk-LSB                                     12

10.Kurtuluş Gamla-Minareliköy                  12

11.Osman Z.Hacıoğluları-Gönyeli Av.At.   10

12.Tanser Tilki-Gönyeli Av.At.        .           10

13.Tansu Tilki-Gönyeli Av.At.                     10

14.Hüseyin Moda-LSB                                  9

15.Akın Aşıkcan-Cihangir                            8

16.Emir Kasapoğlu-GDB                              8

17.Hakan Baba-LEGEND                              8

18.Osman Sunisioğluları-Cihangir               8

 

TAKIM SIRALAMASI

TAKIM ADI                                                 PUAN

1.Minareliköy                                               112

2.Gönyeli Av.At.                                           62

3.Cihangir                                                      47

4.Lefkoşa Spor Birliği                                   39

5.Lefkoşa Darts Birliği                                  36

6.Güzelyurt Darts Birliği                              33

7.LEGEND                                                    27

8.Marmara                                                     24

9.Beyarmudu Belediyesi                               17

10.Mesarya Darts Birliği                               16

11.Diamond Child                                         6

12.Düzova Gençlik                                        4

13.Göçmenköy İdmanyurdu                         4

14.Vadili Darts Derneği                                4

15.Düzkaya                                                    –

16.Gazimağusa Darts Birliği                         –

17.Mağusa Kültür Derneği                            –

18.Taşkınköy                                                –

 

 

 

 

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İkinci Ayak Gingi’Nin Haberi

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