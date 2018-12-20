Dünya Bankası Makroekonomik İzleme Raporu’Nun Sunumu Yapıldı

Başbakanlık, Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu eşgüdümünde yürütülen “Dünya Bankası Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Ekonomik Analiz Programı” kapsamında her yıl düzenli olarak hazırlanan Makroekonomik İzleme Raporunun sunumu yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 13 Aralık 2018 Perşembe günü Sayıştay Başkanlığı Hayati Güven Toplantı Salonu’nda Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar’ın başkanlığında gerçekleştirilen sunuma Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası üst düzey yetkililerinin yanı sıra Kamu üst düzey yetkilileri ve Bakanlık temsilcileri katıldı.

Son bir yıl zarfında ülkemizde gözlemlenen ekonomik gelişmelerin analiz edildiği toplantı, ileriki dönemde ekonomik alanda yaşanması olası durumlara ışık tuttu.