Peşmerge Suriye’Nin Kuzeyine Geçecek

“Peşmerge bugün ya da yarın Suriye’nin kuzeyine geçecek”.

Açıklama, Kuzey Irak’taki Suriyeli peşmergelerin komutanlarından Bedel Bendi’ye ait. Bendi açıklamayı, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi resmi internet sitesine yaptı.

Türkiye ise gelişmeleri dikkatle izliyor.Yetkililer, “Peşmergenin Kuzey Suriye’ye konuşlanacağına dair elde henüz net bir bilgi yok, takipteyiz” diyor. Ankara, ABD’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekatı engellemeye dönük bu adımını, “Orta yol gibi sunulsa da, rahatsız edici bir adım” olarak yorumluyor.