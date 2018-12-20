Daü, Deplasmanda Galip

Voleybol Kadınlar liginde DAÜ deplasmanda Erenköy’ü iyi bir oyundan sonra 3-1 yenmeyi başardı.

Büyük Kadınlar karşılaşması, dün gece saat 18:30’da, Erenköy ile DAÜ arasında Erenköy Spor Salonu’nda oynandı.

DAÜ, deplasman maçının hakkını vererek, galibiyet serisine, kaldığı yerden 3-1’lik skorla devam etmeyi başardı. İstekli ve hırslı oynayan DAÜ Kadınları, 3. Seti uzatmalarda kaybetmesine rağmen, maçı hak edecek bir takım oyunu sergiledi.