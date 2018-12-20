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19 Aralık 2018 Çarşamba Saat 12:52
Daü, Deplasmanda Galip
Voleybol Kadınlar liginde DAÜ deplasmanda Erenköy’ü iyi bir oyundan sonra 3-1 yenmeyi başardı. Büyük Kadınlar karşılaşması, dün gece saat 18:30’da, Erenköy ile DAÜ arasında Erenköy Spor Salonu’nda oynandı. DAÜ, deplasman maçın
Voleybol Kadınlar liginde DAÜ deplasmanda Erenköy’ü iyi bir oyundan sonra 3-1 yenmeyi başardı.
Büyük Kadınlar karşılaşması, dün gece saat 18:30’da, Erenköy ile DAÜ arasında Erenköy Spor Salonu’nda oynandı.
DAÜ, deplasman maçının hakkını vererek, galibiyet serisine, kaldığı yerden 3-1’lik skorla devam etmeyi başardı. İstekli ve hırslı oynayan DAÜ Kadınları, 3. Seti uzatmalarda kaybetmesine rağmen, maçı hak edecek bir takım oyunu sergiledi.
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