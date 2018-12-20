Çeyrek Final Kuraları Çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine kulüplerin temsilcileri katıldı. Yapılan kura ç