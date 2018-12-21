Başbakan: Yokluğu Her Zaman Hissedilecek

Başbakan Tufan Erhürman, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarından, Spor Yazarı Raif Özgüren’in vefatından dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Erhürman mesajında, “Sosyal yaşamı da dahil olmak üzere basın camiasında herkesin sevdiği basın emekçisi merhum Raif Özgüren’in vefatı hepimizi derinden üzmüştür.Yokluğu her zaman hissedilecek olan merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve tüm basın camiasına metanet ve başsağlığı dilerim” dedi.