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Muratağa Katliam Çukurundaki 15 Şehit Askeri Törenle Şehitliğe Defnedildi
Muratağa Katliam çukurundaki şehitlerden 15’i daha bugün düzenlenen askeri törenle şehitliğe defnedildi.
Muratağa’da 14 Ağustos 1974’te katliam çukurunda topluca katledilen şehitlerden kimlik tespitleri tamamlanan 15’i daha Muratağa-Sandallar şehitliğine defnedildi.
Bu çerçevede şehitlikte askeri tören düzenlendi.
Düzenlenen törenle, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından başlatılan çalışma neticesinde kimlikleri belirlenen; Rahme Hasan, Hasan Hüseyin, Nadire Süleyman Ruso, Sevim Arif, Şeniz Arif, Seval Arif, Rahme Hasan, Emine Bayram, Ayşe Hüseyin Osman, Emine Mehmet Salih, Serpil Mehmet, Sevgül Mehmet, Emine Halil Kasap, Fatma Erdoğan ve Emine Süleyman’ın naaşları, ilk olarak Muratağa- Sandallar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlikte düzenlenen askeri törenle defnedildi.
Defin töreni; Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın Konuşması, Saygı duruşu, Saygı atışı ile bayrakların ailelere tesliminin ardından gerçekleşti.
Gürsel Benan yaptığı konuşmada 44 yıl önce bugün 14 Ağustos 1974 te 26 günlük bebekten 95 yaşındaki insana kadar 126 masum ve savunmasız insanın kadledilerek dozerlerle toprağa gömülmesini Kıbrıs Türk halkının unutmayacak, unutturmayacağını vurguladı.
“Bugün varoluş ve özgürlük mücadelemizin başarıya ulaşmasında en büyük pay hiç şüphesiz ki vatan,bayrak,sancak,toprak uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizindir” diyen Benan, Kıbrıs Türk halkının aziz şehitlere minnet duyduğunu kaydetti.
Geçmişten ders çıkararak,bir daha bu topraklarda yeni acılar yaşanmaması dileğinde bulunan Benan, gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmanın yollarının hep birlikte aranması gerektiğine vurgu yaptı.
Törende daha sonra şehit yakınlarına bayraklar teslim edildi ve defin işlemi gerçekleştirildi.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans