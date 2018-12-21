21 Aralık 2018 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Muratağa Katliam Çukurundaki 15 Şehit Askeri Törenle Şehitliğe Defnedildi
20 Aralık 2018 Perşembe Saat 12:50

Muratağa Katliam Çukurundaki 15 Şehit Askeri Törenle Şehitliğe Defnedildi

Muratağa Katliam çukurundaki şehitlerden 15'i daha bugün düzenlenen askeri törenle şehitliğe defnedildi. Muratağa'da 14 Ağustos 1974'te katliam çukurunda topluca katledilen şehitlerden kimlik tespitleri tamamlanan 15'i daha

Muratağa Katliam çukurundaki şehitlerden 15’i daha bugün düzenlenen askeri törenle şehitliğe defnedildi.

Muratağa’da 14 Ağustos 1974’te katliam çukurunda topluca katledilen şehitlerden kimlik tespitleri tamamlanan 15’i daha Muratağa-Sandallar şehitliğine defnedildi.

Bu çerçevede şehitlikte askeri tören düzenlendi.

Düzenlenen törenle, Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından başlatılan çalışma neticesinde kimlikleri belirlenen; Rahme Hasan, Hasan Hüseyin, Nadire Süleyman Ruso, Sevim Arif, Şeniz Arif, Seval Arif, Rahme Hasan, Emine Bayram, Ayşe Hüseyin Osman, Emine Mehmet Salih, Serpil Mehmet, Sevgül Mehmet, Emine Halil Kasap, Fatma Erdoğan ve Emine Süleyman’ın naaşları, ilk olarak Muratağa- Sandallar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlikte düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Defin töreni; Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın  Konuşması, Saygı duruşu, Saygı atışı ile bayrakların ailelere tesliminin ardından gerçekleşti.

Gürsel Benan yaptığı konuşmada 44 yıl önce bugün 14 Ağustos 1974 te 26 günlük bebekten 95 yaşındaki insana kadar 126 masum ve savunmasız insanın kadledilerek dozerlerle toprağa gömülmesini Kıbrıs Türk halkının unutmayacak, unutturmayacağını vurguladı.

“Bugün varoluş ve özgürlük mücadelemizin başarıya ulaşmasında en büyük pay hiç şüphesiz ki vatan,bayrak,sancak,toprak uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizindir” diyen Benan, Kıbrıs Türk halkının aziz şehitlere minnet duyduğunu kaydetti.

Geçmişten ders çıkararak,bir daha bu topraklarda yeni acılar yaşanmaması dileğinde bulunan Benan, gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmanın yollarının hep birlikte aranması gerektiğine vurgu yaptı.

Törende daha sonra şehit yakınlarına bayraklar teslim edildi ve defin işlemi gerçekleştirildi.

Bu haber toplam 142 defa okunmuştur
Muratağa Katliam Çukurundaki 15 Şehit Askeri Törenle Şehitliğe Defnedildi Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans