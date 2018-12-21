Polisiye Olaylar

Kanunsuz uyuşturucu madde içeren hap tasarrufu

19.12.2018 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, önceden işlemiş olduğu başka bir suçtan dolayı Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan C.S.’nin kalmakta olduğu ikametgahta kız arkadaşının huzurunda yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 35 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Ev açma ve hırsızlık

17.12.2018 tarihinde, 07:30-18:00 saatleri arasında Dikmen’de, Osman YOLAÇ’a ait ikametgahın penceresi açılarak içeriye girilmiş ve muhtelif ziynet eşyaları, 3700 TL nakit para ile kumbara içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 1000 TL tutarındaki bozuk paralar çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bularak hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini

2018 yılı Aralık ayı içerisinde, Gönyeli de faaliyet gösteren bir markette çalışan A.O., market içerisinde başka şahıs tarafından düşürülen 14 ayar değerindeki altın kolyeyi bulup tasarrufuna geçirerek çaldıktan sonra, söz konusu kolyeyi eşi Z.N. ’ye teslim ettiği ve Z.N’nin de hırsızlık olduğunu bildiği altını başka bir şahsa borcu karşılık vermek suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Veteriner kontrolü olmadan izinsiz kesim ve imalat yapmak

19.12.2018 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük Dairesi ekiplerince, Alsancak’ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini H.U.’nun yaptığı The Pork Shop isimli işyerinde yapılan denetimde veteriner kontrolü olmadan hayvan kesimi ve üretim yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu iş yerinde yapılan aramada, 145 kilo domuz eti, 5 kilo sosis ve 3 adet domuz kellesi ve bahse konu şahısın ikametgâhında yapılan aramada ise 245 kilo domuz eti bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İzinsiz alkollü içki imalatı ve satışı yapmak

19.12.2018 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi’nde görevli ekipler tarafından Alsancak’ta faaliyet gösteren “Goodies Food Ltd.” isimli işyerinde yapılan denetimde, yetkili makamdan geçerli imalat izni olmaksızın içki üretimi yapılarak satışa arz edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu işletme sahibi V.M. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.