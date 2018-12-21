Raif Özgüren’İ Kaybettik

Kurumumuzda uzun yıllardır hizmet veren mesai arkadaşımız Raif Özgüren’i bugün kaybettik.

Özgüren bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Spor servisi çalışanlarından Raif Özgüren, bu sabah hayata veda etti.

Bir süredir kalp yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi’nde tedavi gören Özgüren, dün fenalaşarak Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özgüren, bu sabah hayata veda etti.

Özgüren için bugün saat 10.30’da BRTK’da tören düzenlendi.

Uzun yıllar BRT Spor servisinde muhabir ve programcı olarak hizmet veren 54 yaşındaki Raif Özgüren, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Genel Sekreteri olarak da görev yapıyordu.

Özgüren, evli ve iki çocuk babasıydı.