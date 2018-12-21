Kaymakcı: Türkiye 1960 Anlaşması Uyarınca Kıbrıs’Tadır

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TBMM’de yapılan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nun 78. toplantısında Türkiyeyi suçlayıcı konuşma yapan bazı Avrupalı milletvekillerine cevap verdi.

Kıbrıs Rum kesiminden bir komisyon üyesinin, Rum kesiminin Türkiye’nin AB sürecini desteklediği iddiasına yanıt veren Kaymakcı, Rum kesimi gerçekten Türkiye’yi destekliyorsa Kıbrıslı Türklerle Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelere yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Kaymakcı, Türkiye’nin katılım müzakerelerinde 8 başlığın Kıbrıslı Rumlar tarafından engellenmediği iddiasının da doğru olmadığını dile getirdi.

Toplantıda Kıbrıs’taki Türk askerinin birkaç kez “işgalci güç” olarak nitelendirildiğini belirten Kaymakcı, “Biz hiçbir yeri işgal etmiş değiliz. Biz müdahale yetkisi veren 1960 anlaşması uyarınca oradayız. Biz sadece Kıbrıslı Türklerin değil Rumların da barış içinde yaşaması için oradayız.” diye konuştu.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta barış ve istikrar için bulunduğunu vurgulayan Kaymakcı, barış olduğu sürece adadaki Türk askeri varlığından endişe duyulmaması gerektiğini söyledi.

Kaymakcı, münhasır ekonomik bölgeler konusunda, kimsenin tek taraflı olarak hak iddiasında bulunmaması gerektiğini bildirdi.

Kaymakcı, Akdeniz’deki hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin olarak da, “Biz 2005’te enerjiyi bir iş birliği konusu olarak gördüğümüzü söyledik. Nerede, nasıl arama yapılması, bunların nasıl paylaşılması gerektiği konusunda Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak komite kurması gerektiğini dile getirdik. Bu teklif hala geçerli ancak çözüm bulmak ve uzlaşmak yerine Kıbrıslı Türkler ve Rumlar arasında ya da Kıbrıs adası ile Türkiye arasındaki tartışmalı alanlarda tek taraflı adım atmaya çalışılırsa o zaman bazı sorunlarımız olur” dedi.

Kaymakcı, AB tarafından bir milletvekilinin “işgal altında çekilen acı” sözlerine yanıt verirken de “Acı çeken bir taraf varsa o da Rumların ambargo uyguladığı adanın kuzeyidir.” dedi.