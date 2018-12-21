Özgüren’İn Durumu Kritik

Bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören deneyimli spor yazarı ve BRTK çalışanı Raif Özgüren’in durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uzun bir süredir Kalp problemi ile mücadele eden ve Kalp nakli yapılması gereken Raif Özgüren, Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yatıyordu. Doğum günü olan 18 Aralık gecesi solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırılan deneyimli spor yazarı Özgüren’in durumunun kritik olduğunu açıklayan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekimi Bülent Dizdarlı, herkes dualarını esirgemesin belki bir mucizedir ama Allahtan ümit kesilmez dedi.

Spor servisi olarak KTSYD Genel Sekreteri olan duayen spor yazarlarından Raif Özgüren’e acil şifalar dileriz.