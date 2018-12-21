21 Aralık 2018 Cuma
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Özgüren’İn Durumu Kritik
20 Aralık 2018 Perşembe Saat 12:51

Özgüren’İn Durumu Kritik

Bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören deneyimli spor yazarı ve BRTK çalışanı Raif Özgüren’in durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Uzun bir süredir Kal

Bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören deneyimli spor yazarı ve BRTK çalışanı Raif Özgüren’in durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Uzun bir süredir Kalp problemi ile mücadele eden ve Kalp nakli yapılması gereken Raif Özgüren, Dr Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yatıyordu. Doğum günü olan 18 Aralık gecesi solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım servisine kaldırılan deneyimli spor yazarı Özgüren’in durumunun kritik olduğunu açıklayan Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekimi Bülent Dizdarlı, herkes dualarını esirgemesin belki bir mucizedir ama Allahtan ümit kesilmez dedi.

Spor servisi olarak KTSYD Genel Sekreteri olan duayen spor yazarlarından Raif Özgüren’e acil şifalar dileriz.

Bu haber toplam 154 defa okunmuştur
Özgüren’İn Durumu Kritik Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Özgüren’İn Durumu Kritik
Bir süredir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi gören deneyimli spor yazarı ve BRTK çalışanı Raif Özgüren’in durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Uzun bir süredir Kal...
Yüzücülerimiz Başarı Peşinde
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul Beylikdüzü’nde düzenlenecek organizasyonlara, KKTC Su Sporları Federasyonu’nu Doğukan Ulaç, Cahit Bozatlı, Emre Ersoy, Paşa Sezener ve Mert Türsoy’dan oluşan sporcu kafilesi temsil edecek. ...
Daü, Deplasmanda Galip
Voleybol Kadınlar liginde DAÜ deplasmanda Erenköy’ü iyi bir oyundan sonra 3-1 yenmeyi başardı. Büyük Kadınlar karşılaşması, dün gece saat 18:30’da, Erenköy ile DAÜ arasında Erenköy Spor Salonu’nda oynandı. DAÜ, deplasman maçın...
Kadınlarda Ukü, Erkeklerde Daü Şampiyon
2018-2019 Üniversiteler Arası Bowling Turnuvası 18 Aralık 2018 Salı günü Girne King’s Bowling’de gerçekleştirildi.  Kadınlarda ve Erkeklerde 7 üniversitenin katılımı ile gerçekleşen turnuvada, üniversitelerimizin sporcuları hem kıy...
Çeyrek Final Kuraları Çekildi
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine kulüplerin temsilcileri katıldı. Yapılan kura ç...
Şenkayalar Anıldı, Gelir Tuğsan’A Verilecek
CTP Cihangir Ocak Örgütü ve CTP Lefkoşa Gençlik Örgütü, Cihangir’in yıllarca yöneticiliğini yapmış olan Ali Şenkayalar anısına bir tavla turnuvası organize etti. CTP Cihangir Ocak Örgütü ve CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi’...
Zirvede 4’Lü Yarış
Yedi takımın mücadele verdiği ligin dördüncü haftasında Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık ve Güzelyurt Darts Birliği rakiplerini mağlup etti. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne...
Göçmenköy, Deplasmanda Galip (58-61)
KKTC Büyük Erkekler Basketbol Ligi 2. Hafta maçında DAÜ ile MTV UP Göçmenköy maçı dün gece oynandı. Karşılaşma Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynandı ve maçı MTV UP Göçmenköy 61-58 kazanmayı başardı ve ligdeki ilk galibiyeti...
Koopspor 2’De 2 Yaptı (62-33)
KKTC Basketbol Büyük erkekler liginin 2.hafta açılış maçında Koopspor, ligin yeni takımı Soyerspor’u 62-33 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Koopspor’da Johnson ve Dominiq 18’er sayı ile oynadılar. KKTC Basketbol büyük erkekler liginin 2...
Filede 9 Maç Var
Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 7. hafta karşılaşmaları ile devam edilecek. Hafta da toplam 9 karşılaşma oynanacak. Voleybol büyük bayanlarda LAÜ büyük erkekler de ise Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor 6 hafta sonunda oynadıklar...
Minikler Tuğsan İçin Oynadı
Dilekkaya Akademi tarafından Tuğsan Yazıcı için organize edilen Minikler Futbol Turnuvası Pazar günü Balıkesir Sentetik Saha’da gerçekleştirildi. 16 takımın katıldığı turnuvada elde edilen gelir Lösemi tedavi gören Tuğsan Yazıcı i...
Teniste Heyecan Yükseliyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-19 Tenis Ligi 6. hafta karşılaşmaları oynanan karşılaşmalar ile geride kaldı. Lider Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün(GMBTK) BYE olarak geçtiği 6. Haftada G...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans