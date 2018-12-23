Kelle: Onlar Olmasaydı Bugün Bizler De Olmayacaktık

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının özgür, huzurlu, onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehit ve gazilerin ortaya koyduğu onurlu mücadele sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti.

Kelle yayımladığı Şehitler Haftası mesajında, 21 Aralık 1963 akşamı yaşananların Kıbrıs’ta yaşanan olayları tamamen başka bir evreye taşıdığını belirten Kelle, Kıbrıs Türk halkının bugün, Ada toprakları üzerinde, özgür, huzurlu ve onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehitlerin ortaya koydukları onurlu mücadele sayesinde var olduğunu belirtti.

Kelle, Kıbrıs Türk halkının geçmişten ders alarak geleceğe emin adımlarla yürümesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Ada üzerindeki varlığının yok edilmesi için başlatılan saldırıların 1950’lerde değil 1878 yılından, Osmanlı’nın adayı terk ettiği günden başladığını belirten Kelle, 1963 yılının aralık ayında Kanlı Noel’in yaşandığını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha o günleri yaşamaması temennisinde bulundu.