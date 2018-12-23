23 Aralık 2018 Pazar
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kelle: Onlar Olmasaydı Bugün Bizler De Olmayacaktık
22 Aralık 2018 Cumartesi Saat 09:30

Kelle: Onlar Olmasaydı Bugün Bizler De Olmayacaktık

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının özgür, huzurlu, onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehit ve gazilerin ortaya koyduğu onurlu mücadele sayesinde bugünlere gelindiğini belirt

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Kıbrıs Türk halkının özgür, huzurlu, onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehit ve gazilerin ortaya koyduğu onurlu mücadele sayesinde bugünlere gelindiğini belirtti.

Kelle yayımladığı Şehitler Haftası mesajında, 21 Aralık 1963 akşamı yaşananların Kıbrıs’ta yaşanan olayları tamamen başka bir evreye taşıdığını belirten Kelle, Kıbrıs Türk halkının bugün, Ada toprakları üzerinde, özgür, huzurlu ve onurlu yaşayabilmek için hayatını feda eden şehitlerin ortaya koydukları onurlu mücadele sayesinde var olduğunu belirtti.

Kelle, Kıbrıs Türk halkının geçmişten ders alarak geleceğe emin adımlarla yürümesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının Ada üzerindeki varlığının yok edilmesi için başlatılan saldırıların 1950’lerde değil 1878 yılından, Osmanlı’nın adayı terk ettiği günden başladığını belirten Kelle, 1963 yılının aralık ayında Kanlı Noel’in yaşandığını hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının bir kez daha o günleri yaşamaması temennisinde bulundu.

Bu haber toplam 1133 defa okunmuştur
Kelle: Onlar Olmasaydı Bugün Bizler De Olmayacaktık Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans