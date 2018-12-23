21 Aralık Kooperatifler Günü

ME-KOOP Başkanı Devrim Barçın, ülkede kooperatifçiliğin gelişmesi için daha fazla çaba gösterilmesini diledi.

Dünya Kooperatifler Günü münasebetiyle DAÜ-KOOP, Lİ-KOOP, ÖYAK, ÖĞRETMENLER-KOOP, MEZ-KOOP ve ME-KOOP adına mesaj yayımlayan Devrim Barçın, kooperatifçiliğin gelişimi için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Rochdale Halksever Öncüleri’nin kooperatifçiliğin önderliğini yaptığı 21 Aralık 1844 ile Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin kurulduğu 5 Temmuz 1895 tarihlerinin iki ayrı gün olarak kutlandığına dikkat çeken Barçın, tüm halkın Kooperatifler Günü’nü kutladı.

