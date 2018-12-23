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22 Aralık 2018 Cumartesi Saat 09:30
21 Aralık Kooperatifler Günü
ME-KOOP Başkanı Devrim Barçın, ülkede kooperatifçiliğin gelişmesi için daha fazla çaba gösterilmesini diledi. Dünya Kooperatifler Günü münasebetiyle DAÜ-KOOP, Lİ-KOOP, ÖYAK, ÖĞRETMENLER-KOOP, MEZ-KOOP ve ME-KOOP adına mesaj yayımlaya
ME-KOOP Başkanı Devrim Barçın, ülkede kooperatifçiliğin gelişmesi için daha fazla çaba gösterilmesini diledi.
Dünya Kooperatifler Günü münasebetiyle DAÜ-KOOP, Lİ-KOOP, ÖYAK, ÖĞRETMENLER-KOOP, MEZ-KOOP ve ME-KOOP adına mesaj yayımlayan Devrim Barçın, kooperatifçiliğin gelişimi için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Rochdale Halksever Öncüleri’nin kooperatifçiliğin önderliğini yaptığı 21 Aralık 1844 ile Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin kurulduğu 5 Temmuz 1895 tarihlerinin iki ayrı gün olarak kutlandığına dikkat çeken Barçın, tüm halkın Kooperatifler Günü’nü kutladı.
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