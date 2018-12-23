Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

CAS eski çalışanlarının başlattığı açlık grevi ikinci gününde.

Bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Açlık grevindeki eski çalışanlardan Mehmet Ceylanlı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Eylemdeki CAS eski çalışanlarının basın sözcüsü Erkut Öznergiz, söz konusu kişinin bir süre önce ciddi bir operasyon geçirdiğini, açlık grevi nedeniyle ilaçlarını da almadığını belirtti.

Eylem yerine ambulans çağrıldığını ve yüksek tansiyon nedeniyle fenalaşan Mehmet Ceylanlı’nın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Öznergiz, arkadaşlarına gereken tetkiklerin yapıldığını aktardı.

Öznergiz, Mehmet Ceylanlı’nın kendi arzusu ile eylem yerine döndüğünü kaydetti.