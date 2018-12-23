Erhürman: Tak Objektif Haber Sunma Görevini Layığıla Yerine Getiriyor

Başbakan Tufan Erhürman, TAK’ın objektif haber sunma görevini layığı ile yerine getirdiğini kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, TAK’ın kuruluşunun 45’inci yıldönümü vesilesiyle TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile bazı yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Tufan Erhürman, 45 yıllık geçmişi olan TAK’ın, kurumsallaşma açısından sıkıntı yaşayan Kuzey Kıbrıs açısından önemli bir kurum olduğunu, TAK’ın deneyimli personeli sayesinde habercilikte belli bir çizgi de oluşturduğunu kaydetti.

Teknoloji alanındaki hızlı gelişimle birlikte, medya kuruluşlarının da katetmesi gereken mesafenin gittikçe çoğaldığını kaydeden Erhürman, TAK’ın deneyimli kadroları ile bu mesafeyi katedebileceğine inandığını söyledi.

Geçmişte haber ve yorumun ayrı ayrı kaleme alındığını ancak bugün haberin kendisinin yorum halini aldığını kaydeden Erhürman, “O yüzden objektif haber üreten bir kuruma olan ihtiyaç eskisinden bile daha da fazla. Bu yönde TAK üstlendiği görevi hakkıyla yerine getiriyor” dedi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı kabulde yaptığı konuşmada, TAK’ın kuruluşunun üzerinden geçen 45 yılda medyanın yapısının ciddi bir şekilde değişikliğe uğradığını, TAK’ın öneminin ve gelişen teknoloji ile birlikte doğru habere olan ihtiyacın arttığını belirtti.

“TAK’ın da doğru ve hızlı habercilikte bir mihenk taşı” olması gerektiğini kaydeden Gürdallı, TAK’ın bu açıdan ülkenin önemli bir kurumu olduğunu kaydetti.

TAK’ın deneyli bir kadroya sahip olduğunu teknolojik altyapısının da geliştirilmesi için çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Gürdallı, “TAK’ın tarafsız, herkese eşit bir mesafede, objektif bir habercilik yapma görevi var” dedi.

